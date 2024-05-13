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商品の詳細

素材···本革



カラー···ブラウン



レザーリュック

約半年使用

大きなダメージはなく使用には問題ないです、中のキャンパス生地もキレイです。



≪SIZE≫

本体：タテ約40~58cmヨコ約40cm



どうぞ宜しくお願いいたします。



使用頻度が少ない為、綺麗な方かと思いますが、小傷等あります。

神経質な方はご遠慮下さい。

サイズ等は写真でご確認下さい。