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Vasco
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商品の詳細
素材···本革
カラー···ブラウン
レザーリュック
約半年使用
大きなダメージはなく使用には問題ないです、中のキャンパス生地もキレイです。
≪SIZE≫
本体：タテ約40~58cmヨコ約40cm
どうぞ宜しくお願いいたします。
使用頻度が少ない為、綺麗な方かと思いますが、小傷等あります。
神経質な方はご遠慮下さい。
サイズ等は写真でご確認下さい。
カラー···ブラウン
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本体：タテ約40~58cmヨコ約40cm
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商品の説明
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