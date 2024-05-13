EVOLUTIONシカゴブルズNBAナンバリング両面プリントTシャツストライプ

商品の詳細

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《トラブル防止のためご購入前に必ずプロフィールをご覧ください》





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●商品説明



EVOLUTIONエボリューション

NBAシカゴ・ブルズ

マイケル・ジョーダン

バスケットボール

リブTシャツ

ナンバリング

23

ユニフォーム

Vネック

両面プリント

切り替え

ストライプ

レッドホワイト

ヴィンテージ



※シミがあります

画像にてご確認ください

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●サイズ：XL

※平置き採寸を画像添付しておりますのでご覧ください。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。





●その他、注意事項：

古着の為一度洗濯するのをオススメします。





●商品状態



こちらの商品はランク【C】になります！





【S】..ほぼ新品、綺麗なUSEDの商品

【A】..若干の使用感はあるが、状態の良いUSED商品

【B】..使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】..使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】..着用可能だが過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。



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白ネイビーブラウンベージュイギリス製アメリカ製デニムパンツリーバイス古着ビンテージ古着女子一点物ラルフローレンレトロアオY2Kゆるだぼバギーインスタ映え西海岸WEGOSPINSオシャレLLbeanアメカジ70s80s90slevis501古女VINTAGEオフホワイトアイボリーケーブルゆったりめ70年代80年代90年代00年ワイドリラックスレイヤー肉厚アウターノースフェイスパタゴニアコロンビアUSA

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）