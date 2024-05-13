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EVOLUTIONシカゴブルズNBAナンバリング両面プリントTシャツストライプ
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￥2276税込
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商品の詳細
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《トラブル防止のためご購入前に必ずプロフィールをご覧ください》
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●商品説明
EVOLUTIONエボリューション
NBAシカゴ・ブルズ
マイケル・ジョーダン
バスケットボール
リブTシャツ
ナンバリング
23
ユニフォーム
Vネック
両面プリント
切り替え
ストライプ
レッドホワイト
ヴィンテージ
※シミがあります
画像にてご確認ください
-------------------------------
●サイズ：XL
※平置き採寸を画像添付しておりますのでご覧ください。
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
●その他、注意事項：
古着の為一度洗濯するのをオススメします。
●商品状態
こちらの商品はランク【C】になります！
【S】..ほぼ新品、綺麗なUSEDの商品
【A】..若干の使用感はあるが、状態の良いUSED商品
【B】..使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない
【C】..使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり
【D】..着用可能だが過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。
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白ネイビーブラウンベージュイギリス製アメリカ製デニムパンツリーバイス古着ビンテージ古着女子一点物ラルフローレンレトロアオY2Kゆるだぼバギーインスタ映え西海岸WEGOSPINSオシャレLLbeanアメカジ70s80s90slevis501古女VINTAGEオフホワイトアイボリーケーブルゆったりめ70年代80年代90年代00年ワイドリラックスレイヤー肉厚アウターノースフェイスパタゴニアコロンビアUSA
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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●商品説明
EVOLUTIONエボリューション
NBAシカゴ・ブルズ
マイケル・ジョーダン
バスケットボール
リブTシャツ
ナンバリング
23
ユニフォーム
Vネック
両面プリント
切り替え
ストライプ
レッドホワイト
ヴィンテージ
※シミがあります
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●サイズ：XL
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【C】..使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり
【D】..着用可能だが過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。
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白ネイビーブラウンベージュイギリス製アメリカ製デニムパンツリーバイス古着ビンテージ古着女子一点物ラルフローレンレトロアオY2Kゆるだぼバギーインスタ映え西海岸WEGOSPINSオシャレLLbeanアメカジ70s80s90slevis501古女VINTAGEオフホワイトアイボリーケーブルゆったりめ70年代80年代90年代00年ワイドリラックスレイヤー肉厚アウターノースフェイスパタゴニアコロンビアUSA
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
商品の説明
USA製 90年代 NBA シカゴ・ブルズ チームロゴ 両面プリントTシャツ メンズL 古着 Chicago Bulls バスケ 90s ビンテージ ヴィンテージ グレー 灰色 Lee Sport【Tシャツ】【FSS2308-30】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト
KP - 古着 90年代 KP NBA CHICAGO BULLS シカゴブルズ 両面 ...
USA製 90年代 NBA シカゴ・ブルズ チームロゴ 両面プリントTシャツ ...
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KP - 古着 90年代 KP NBA CHICAGO BULLS シカゴブルズ 両面 ...
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USA製 90年代 NBA シカゴ・ブルズ チームロゴ 両面プリントTシャツ ...
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古着 90年代 KP NBA CHICAGO BULLS シカゴブルズ 両面プリント スポーツプリントTシャツ メンズXL ヴィンテージ /eva001673
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USA製 90年代 NBA シカゴ・ブルズ チームロゴ 両面プリントTシャツ ...
USA製 90年代 NBA シカゴ・ブルズ チームロゴ 両面プリントTシャツ ...
古着 90年代 KP NBA CHICAGO BULLS シカゴブルズ 両面プリント スポーツプリントTシャツ メンズXL ヴィンテージ /eva001673
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