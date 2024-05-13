XLARGE PATCHED WORK PANT 34inch デニム

商品の詳細

【購入手段】

3年前に大阪のHEP店にて購入



【定価】

13200円



【状態】

数回の着用なため状態はとても綺麗



【素材】

綿100%



【サイズ表記】

34インチ

ウエスト幅42

ヒップ幅50

もも幅32

裾幅20

股上33

股下72