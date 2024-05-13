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XLARGE PATCHED WORK PANT 34inch デニム

エクストララージ

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XLARGE PATCHED WORK PANT 34inch デニム
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商品の詳細

【購入手段】
3年前に大阪のHEP店にて購入

【定価】
13200円

【状態】
数回の着用なため状態はとても綺麗

【素材】
綿100%

【サイズ表記】
34インチ
ウエスト幅42
ヒップ幅50
もも幅32
裾幅20
股上33
股下72

商品の説明

XLARGE PATCHED WORK PANT 34inch デニム
XLARGE PATCHED WORK PANT 34inch デニム 直販 www.acr-concept.com

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