【大人気】HARE シンセティックワイドパンツ　レザー　フェイクレザー　ブラック

商品の詳細

\u003c春物セール中！\u003e



※フォロー割、まとめ買い割あります！



【商品名】シンセティックワイドパンツ





【定価】11,000円





【サイズ】Mサイズ(ウエスト78、総丈101、裾幅21、股下71)



【着用回数】

2回のみなので新品同様に状態が良いです。この美品状態でのメルカリ最安値だと思います。



【商品説明】

・大人気公式完売品



・希少旧型(金属製のボタンがタックイン時に良いアクセント)



・HAREのトレンド新作レザーパンツは他にはないワイドシルエットがポイント



・デザインはワンタックを入れたスラックスのようなパターンなので、モードでキレイめな印象



・フェイクレザーなのでお手入れもし易い



・通年4シーズン是非お楽しみ下さい





【コーディネート例】

見た目はハードなアイテムですが、カットソーやシャツと合わせるとカジュアルダウンできます。

コーディネートを黒と白でまとめると使いやすいです。



【参考】



THENORTHFACEザノースフェイス

stevenalanスティーブンアラン

FREDPERRYフレッドペリー

HAREハレ

nikoand…ニコアンド

FREAK‘SSTOREフリークスストア

BSHOPビショップ

TOMORROWLANDトゥモローランド

PUBLICTOKYOパブリックトウキョウ

UNITEDTOKYOユナイテッドトウキョウ

jilsanderジルサンダー

beauty\u0026youthunitedarrowsビューティーアンドユース ユナイテッドアローズ

GREENLABELRELAXINGグリーンレーベルリラクシング

JOURNALSTANDARDrelumeジャーナルスタンダードレリューム

POLORalphLaurenポロ ラルフローレン

LACOSTEラコステ

ADAMETROPEアダムエロペ

scyeサイ

UNIQLOユニクロ

GREGORYグレゴリー

TOMMYHILFIGERトミーヒルフィガー

Columbiaコロンビア

nikeナイキ

adidasアディダス

apcアーペーセー



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パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬