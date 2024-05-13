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70年代 BIG MAC ネルシャツ
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商品の詳細
コットン100%
ヴィンテージ品です。
メンズはもちろん、Lサイズなので女性もオーバーサイズで着ると可愛いです。
形も肌に優しい質感も良いです。
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商品の説明
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