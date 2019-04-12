Supreme Backpack 2018fw BLACK γφхφхγ

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SupremeBackpack



シュプリームバックパック





ヨットなどの帆の開発に定評のある「DIMENSION-POLYANT社」のVX-21RS4-layeredFabricを使用したバックパック。



耐水性、耐摩耗性に優れた素材の4層構造仕様。



3Mリフレクタープリントのアウトラインロゴが正面に大きく入り、下部にボックスロゴが付きます。



メインとフロントジッパーコンパートメント内部にはジップ付きのポケットが付き、両サイドにメッシュコンパートメント、トップジッパーコンパートメント内部にはキークリップが付きます。

ドローコードでバッグの厚みを調整することが可能です。





カラー：Black/ブラック



シーズン：2018fw



容量：24L





大きな傷や汚れはありませんが、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。



出品に伴いクリーニングに出しておりますのですぐにご使用いただけます。



納品書原本とタグをお付けします。



喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。



丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。



発送は宅急便100～120サイズを予定しております。