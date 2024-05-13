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ace.／エース ラグマスター リュック バックパック B4ファイル
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
ace.／エースラグマスターリュックバックパックB4ファイル／15.6インチPC対応
ブラック
非常に軽量です。
25リットルという大容量の収容力です。
ポケットも多種多彩。
2泊3日でも余裕です。
耐水性も抜群です。
2023年春に購入。2回使用しました。
汚れや傷等まったくありません。
神経質な方はご遠慮ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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ポケットも多種多彩。
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耐水性も抜群です。
2023年春に購入。2回使用しました。
汚れや傷等まったくありません。
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商品の説明
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ace エース ラグマスター リュック バックパック | labiela.com
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ace.／エース ラグマスター リュック バックパック B4ファイル／15.6インチPC対応 67813
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雑誌掲載】ace.GENE ラグマスター 67812 リュックサック / ACE BAGS ...
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