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フルーツオブザルーム　バトライト　90s 00s ビンテージ　企業ロゴ

フルーツオブザルーム

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商品の詳細

アメリカのビールバトライトのロゴTシャツ。
サイズも大きめ。

肩幅　53
身幅58
着丈70
袖丈19


古着のため写真では載せきれない汚れ、破れもございます。
そちらはご了承下さいませ。
3300
70s80s90s00s90年代80年代ビンテージヴィンテージvintage
USA製アメリカ製ユーロUK
ラルフローレンPOLOマルチカラーボーダーストリートstreet
skateレディース女子古着女子Tシャツteeアメカジトミーヒルフィガー
jcrewジェイクルーポータークラシック　euroラルフローレン　後ろ下がり　マルジェラ　ダントン　アメリカ古着　古着　oldusedusedclothes
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商品の説明

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