フルーツオブザルーム　バトライト　90s 00s ビンテージ　企業ロゴ

商品の詳細

アメリカのビールバトライトのロゴTシャツ。

サイズも大きめ。



肩幅 53

身幅58

着丈70

袖丈19





古着のため写真では載せきれない汚れ、破れもございます。

そちらはご了承下さいませ。

3300

70s80s90s00s90年代80年代ビンテージヴィンテージvintage

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