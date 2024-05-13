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フルーツオブザルーム バトライト 90s 00s ビンテージ 企業ロゴ
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商品の詳細
サイズも大きめ。
肩幅 53
身幅58
着丈70
袖丈19
古着のため写真では載せきれない汚れ、破れもございます。
そちらはご了承下さいませ。
3300
70s80s90s00s90年代80年代ビンテージヴィンテージvintage
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商品の説明
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