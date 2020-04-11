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THE SHOE SURGEON ジョーダン1 カスタム 26.0
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￥121122税込
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商品の詳細
THESHOESURGEONシューサージョン
NIKEAIRJORDAN1OffWhiteLUXCHICAGO
ナイキ エアジョーダン1オフホワイト シカゴ
size26.0
定価$7500日本価格103万円程
素材 パイソンレザー
THESHOESURGEONオンライン購入
新品未使用は希少です。
購入明細は元々付いていません。
アメリカロサンゼルスを拠点に活動し、卓越したシューズカスタムで確固たる人気を誇るカスタムアーティストDominicChambrone（ドミニク・シャブロン）が率いるスニーカーカスタムショップ「THESHOESURGEON（ザ・シュー・サージョン）
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定価$7500日本価格103万円程
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アメリカロサンゼルスを拠点に活動し、卓越したシューズカスタムで確固たる人気を誇るカスタムアーティストDominicChambrone（ドミニク・シャブロン）が率いるスニーカーカスタムショップ「THESHOESURGEON（ザ・シュー・サージョン）
商品の説明
The Shoes Surgeon、AIR JORDAN 1カスタムモデル数量限定発売 ...
NBAウォリアーズとシューサージョンによるカスタム仕様のエア ...
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