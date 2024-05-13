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シャルマン　CHARMANT　ダブルルーペ　1.62倍　クリア　CW20　新品

シャルマン

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商品の詳細

色：クリア
レンズ倍率：1.62倍
レンズ：クリアレンズ（ブルーライト15%以上カット）
付属：説明書、ケース


B000148

商品の説明

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