【美品】supreme シュプリームtシャツ

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商品の詳細

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

季節感···春、夏、秋



supremeシュプリームのtシャツです。

着用回数も少なくオススメです。



ステッカーと袋もつけて出品します。

ご確認ください。

こちらの商品は値下げは考えておりません。