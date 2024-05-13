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電動ファン付きウエア 2023セット エアークラフトベスト バートル 空調作業服
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￥9592税込
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商品の詳細
バッテリー1点・
ファンユニット1点
の計3点セット
サイズL
です。
新品未使用品。
自宅保管。
喫煙、動物買ってないです。
元の箱のままで発送します。
即決購入大丈夫です。
商品の説明
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