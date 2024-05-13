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電動ファン付きウエア 2023セット エアークラフトベスト バートル 空調作業服

バートル

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電動ファン付きウエア 2023セット エアークラフトベスト バートル 空調作業服
電動ファン付きウエア 2023セット エアークラフトベスト バートル 空調作業服
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ウェア1点・色シルバー
バッテリー1点・
ファンユニット1点
の計3点セット
サイズL
です。

新品未使用品。
自宅保管。
喫煙、動物買ってないです。
元の箱のままで発送します。
即決購入大丈夫です。

商品の説明

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