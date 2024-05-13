Columbia Bugaboo ナイロンジャケット XL

商品の詳細

コロンビアBugabooJacket

バガブージャケット

ナイロンジャケット

90scolumbiabugaboo



状態 ○

特に目立つキズやヨゴレは見られません。

※インナーフリースは付属してません。



カラー ブラック×レッド×グリーン



サイズ 表記XLサイズ

【平置き採寸/cm】

肩幅→54

身幅→69

着丈→71

袖丈→64

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



極力キズやヨゴレは明記していますが気づかない点もあるかもしれません。カメラや光の加減で写真と実際の色合いが多少異なる場合がございます。

ご購入の際は古着またはUSED品である事をご理解の上、ご検討下さい。新品同様相当をお求めの方、神経質な方のご購入はお控えください。



【補足】

発送時はコンパクトに畳んで梱包いたしますので、折ジワができる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

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カラー...ブラック

フード...フードなし

季節感...春,秋,冬