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ディッキーズ　loose fit dickey

ディッキーズ

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商品の詳細

カラー···ブラック

ディッキーズ。詳しくないのでよくわかりません。

サイズは34って書いてあります。

使わずに衣装ケースにずっとしまってありました。


これからの季節にぴったりだと思います。

商品の説明

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