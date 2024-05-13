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N.HOOLYWOOD チャンピオン コラボ リバースウィーブ パーカー
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￥11280税込
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商品の詳細
【N.HOOLYWOOD×Champion】
サイズ：S(サイズ36相当)
状態：特に目立った汚れはございません。
初期のシリーズの非常に貴重なものとなり、再販されたものではありません。
・身体に沿いながら立体裁断で組み上げられた一枚。前身頃からスリーブを通り、後見頃まで一枚の生地で製作。内側に入り込むように丸みのあるフォルムのスリーブ、サイドにエクスパンションガゼット付き。カンガルーポケットの代わりにシームポケットを内蔵。N.HOOLYWOODのシグネチャーでもあるタグにChampionのロゴが入った”ニューウィーブ”専用タグを作成。左袖にはチャンピオンのCロゴワッペンを配置。
・ゆったりとしたワイドシルエット。
・Championリバースウィーブに使用される11.5オンスの裏起毛素材を使用。
検索用
AURALEEオーラリーcomoliコモリyaecaヤエカallegeアレッジ1ldk乱痴気a.p.c.アーペーセーhenderschemekitsuneキツネJilSanderATONSeyaPHINGERINaetaTHERERACSUNIVERSALPRODUCTSPrivatebrandfootthecoacherspectusshoecoDESCENTEPAUSEunitedarrows\u0026sonsbydaisukeobanastevenalanN.HOOLYWOODkolorgrayOAMCYOKEスタイリスト私物SUNSEAWELLDERUNUSEDstudionicholsondigawelcrepusculeNEONSIGNdulcamaraneedlesladmusicianmaisonmargielaURUsupremenorthfaceyohjiyamamotoSACAIsteinシュタインgraphpaperグラフペーパーobanadaisuke尾花大輔lqqkstudiobluesunシュプリームKITHキス
awakenyfearofgodフェアオブゴッド minnanoミンナノ supplytokyoDOMICILETOKYOエヌハリ
サイズ：S(サイズ36相当)
状態：特に目立った汚れはございません。
初期のシリーズの非常に貴重なものとなり、再販されたものではありません。
・身体に沿いながら立体裁断で組み上げられた一枚。前身頃からスリーブを通り、後見頃まで一枚の生地で製作。内側に入り込むように丸みのあるフォルムのスリーブ、サイドにエクスパンションガゼット付き。カンガルーポケットの代わりにシームポケットを内蔵。N.HOOLYWOODのシグネチャーでもあるタグにChampionのロゴが入った”ニューウィーブ”専用タグを作成。左袖にはチャンピオンのCロゴワッペンを配置。
・ゆったりとしたワイドシルエット。
・Championリバースウィーブに使用される11.5オンスの裏起毛素材を使用。
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商品の説明
N.HOOLYWOOD チャンピオン コラボ リバースウィーブ パーカー
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