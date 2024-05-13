N.HOOLYWOOD チャンピオン コラボ リバースウィーブ パーカー

商品の詳細

【N.HOOLYWOOD×Champion】

サイズ：S(サイズ36相当)

状態：特に目立った汚れはございません。



初期のシリーズの非常に貴重なものとなり、再販されたものではありません。



・身体に沿いながら立体裁断で組み上げられた一枚。前身頃からスリーブを通り、後見頃まで一枚の生地で製作。内側に入り込むように丸みのあるフォルムのスリーブ、サイドにエクスパンションガゼット付き。カンガルーポケットの代わりにシームポケットを内蔵。N.HOOLYWOODのシグネチャーでもあるタグにChampionのロゴが入った”ニューウィーブ”専用タグを作成。左袖にはチャンピオンのCロゴワッペンを配置。

・ゆったりとしたワイドシルエット。

・Championリバースウィーブに使用される11.5オンスの裏起毛素材を使用。



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