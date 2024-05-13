UNUSED チェック イージーパンツ サイズ3

商品の詳細

コットン生地にワンウォッシュを施した風合いの良い生地感のパジャマパンツ。高配色のチェック柄デザイン、フロントはワンタック仕様、ウエストには同布のドローコード付き。このブランドらしい、細部にまで拘りを感じさせる仕上がりです。シルエットもとても綺麗で、人気の高かったアイテムです。

サイズ3



ウエスト84cm

股上30cm

股下80cm

カラー···ホワイト

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···チェック

素材···コットン

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋



UNUSEDアンユーズド

LIDNMリドム

RAGEBLUEレイジブルー

HAREハレ

FREAKSSTOREフリークスストア

SHAREEFシャリーフ

MMYMAISONMIHARAYASUHIROメゾンミハラヤスヒロ

AURALEEオーラリー

STUDIOUSステュディオス

kolorカラー

LADMUSICIANラッドミュージシャン

COMMEdesGARCONSコム・デ・ギャルソン

neonsighネオンサイン

SUNSEAサンシー

URUウル

YOKEヨーク

steinシュタイン

ESSAYエッセイ

SULVAMサルバム

COMOLIコモリ

HENDERSCHEMEエンダースキーマ

martineroseマーティンローズ

MARNIマルニ

RAFSIMONSラフシモンズ

TOGAトーガ

maisonmargielaメゾンマルジェラ

sacaiサカイ

リトルビッグLITTLEBIG

ジエダJieDa

doubletダブレット

JOHNLAWRENCESULLIVANジョンローレンスサリバン

jilsanderジルサンダー

acnestudiosアクネストゥディオス

studionicholsonスタジオニコルソン

masuエムエーエスユー

allegeアレッジ

dairikuダイリク

supremeシュプリーム

yohjiyamamotoヨウジヤマモト

sabyサバイ

kotagushikenコウタグシケン