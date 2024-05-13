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UNUSED チェック イージーパンツ サイズ3
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￥2660税込
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商品の詳細
コットン生地にワンウォッシュを施した風合いの良い生地感のパジャマパンツ。高配色のチェック柄デザイン、フロントはワンタック仕様、ウエストには同布のドローコード付き。このブランドらしい、細部にまで拘りを感じさせる仕上がりです。シルエットもとても綺麗で、人気の高かったアイテムです。
サイズ3
ウエスト84cm
股上30cm
股下80cm
カラー···ホワイト
パンツ丈···フルレングス
柄・デザイン···チェック
素材···コットン
シルエット···ストレート
股上···レギュラー
季節感···春、夏、秋
UNUSEDアンユーズド
LIDNMリドム
RAGEBLUEレイジブルー
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商品の説明
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