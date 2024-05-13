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グラミチ

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商品の詳細

3年程前に新品で購入しました。
使用感はありますが、最近は履かなくなってしまい、保管していましたので出品します。



サイズ
ウエスト81㌢
股上23㌢
股下75㌢
すそ周り34㌢
もも周り58㌢
ヒップ100㌢

商品の説明

Mt Design3776xGramicci別注デニムMountainPants
Mt Design 3776xGRAMICCI　別注デニムMountain Pants
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