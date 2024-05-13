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Mt Design3776xGramicci別注デニムMountainPants
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商品の詳細
3年程前に新品で購入しました。
使用感はありますが、最近は履かなくなってしまい、保管していましたので出品します。
サイズ
ウエスト81㌢
股上23㌢
股下75㌢
すそ周り34㌢
もも周り58㌢
ヒップ100㌢
使用感はありますが、最近は履かなくなってしまい、保管していましたので出品します。
サイズ
ウエスト81㌢
股上23㌢
股下75㌢
すそ周り34㌢
もも周り58㌢
ヒップ100㌢
商品の説明
Mt Design 3776xGRAMICCI 別注デニムMountain Pants
Mt Design 3776xGRAMICCI 別注デニムMountain Pants
別注』MtDesign 3776×GRAMICCI Mountain Pants[DR36-14J609]｜URBAN ...
Mt Design 3776xGRAMICCI 別注デニムMountain Pants
別注』Mt Design 3776×GRAMICCI デニムMountain Pants[DR24-14H401 ...
DOORS 『別注』Mt Design 3776×GRAMICCI デニムMountain Pants
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