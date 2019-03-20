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bravo RHC バックパック

ブラボー

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商品の詳細

bravoとロンハーマンのダブルネームのバックパック·͜·
（BLACK）

定価30000円
ロンハーマンで購入しました。
　
完売品



リュック　リュックサック　コラボ　ダブルネーム
bravoロンハーマンrhcノースフェイス　パープル
パープルレーベル


※こちら中古品である事をご理解の上ご購入ください

紙袋で簡易包装にて発送させていただきます。

商品の説明

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