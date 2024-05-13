BEAUTY\u0026YOUTH UNITED ARROWS マウンテンパーカー

商品の詳細

色は レッド（赤）

ビューティーアンドユース ユナイテッドアローズ

マウンテンパーカー、マウンテンジャケット、マリンパーカー、マリンジャケット

サイズLですが、着丈長くないです。

バブルジッパー仕様



購入後、自宅で今一度試着したのですが、なんとなく似合わないことに気づいたので、出品します。