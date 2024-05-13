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BEAUTY\u0026YOUTH UNITED ARROWS マウンテンパーカー

ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

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1840税込

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

色は　レッド（赤）
ビューティーアンドユース　ユナイテッドアローズ
マウンテンパーカー、マウンテンジャケット、マリンパーカー、マリンジャケット
サイズLですが、着丈長くないです。
バブルジッパー仕様

購入後、自宅で今一度試着したのですが、なんとなく似合わないことに気づいたので、出品します。

商品の説明

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