【美品】MOTHER HOUSE マザーハウス　アンティークスクエアバッグパック

商品の詳細

■ブランド

マザーハウス

Motherhouse



■定価

¥48,400(税込)



■アイテム

リュックバックパック

アンティークスクエアバッグ

ビジネスバッグ



■サイズ

タテ：39cm

ヨコ：28cm

マチ：9cm



ショルダーベルト長さ（最長）：80cm

ショルダーベルト長さ（最短）：67cm

ショルダーベルト幅：3.7cm



内ポケットサイズ

横幅：24cm、高さ：25cm、マチ：2cm

バッグ本体には、15インチほどのノートPCが収納可能です。

13インチであれば、PCポケットにすっぽりと入る大きさです。



■カラー

アンティークグレー



■素材

外装：牛革

内装：綿、ポリエステル、牛革



■取扱方法

定期的に防水スプレーなどをご利用いただくことをお勧め致します。水などがついてしまった場合には、乾いた布ですぐにふき取ってください。



昨年の11月にマザーハウス二子玉川ライズ店で購入した品になります。

使用する機会がほとんどなかったため、思い切って出品いたします。