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【美品】MOTHER HOUSE マザーハウス　アンティークスクエアバッグパック

マザーハウス

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【美品】MOTHER HOUSE マザーハウス　アンティークスクエアバッグパック
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商品の詳細

■ブランド
マザーハウス
Motherhouse

■定価
¥48,400(税込)

■アイテム
リュックバックパック
アンティークスクエアバッグ
ビジネスバッグ

■サイズ
タテ：39cm
ヨコ：28cm
マチ：9cm

ショルダーベルト長さ（最長）：80cm
ショルダーベルト長さ（最短）：67cm
ショルダーベルト幅：3.7cm

内ポケットサイズ
横幅：24cm、高さ：25cm、マチ：2cm
バッグ本体には、15インチほどのノートPCが収納可能です。
13インチであれば、PCポケットにすっぽりと入る大きさです。

■カラー
アンティークグレー

■素材
外装：牛革
内装：綿、ポリエステル、牛革

■取扱方法
定期的に防水スプレーなどをご利用いただくことをお勧め致します。水などがついてしまった場合には、乾いた布ですぐにふき取ってください。

昨年の11月にマザーハウス二子玉川ライズ店で購入した品になります。
使用する機会がほとんどなかったため、思い切って出品いたします。

商品の説明

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