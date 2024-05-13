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【美品】MOTHER HOUSE マザーハウス アンティークスクエアバッグパック
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￥17052税込
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商品の詳細
■ブランド
マザーハウス
Motherhouse
■定価
¥48,400(税込)
■アイテム
リュックバックパック
アンティークスクエアバッグ
ビジネスバッグ
■サイズ
タテ：39cm
ヨコ：28cm
マチ：9cm
ショルダーベルト長さ（最長）：80cm
ショルダーベルト長さ（最短）：67cm
ショルダーベルト幅：3.7cm
内ポケットサイズ
横幅：24cm、高さ：25cm、マチ：2cm
バッグ本体には、15インチほどのノートPCが収納可能です。
13インチであれば、PCポケットにすっぽりと入る大きさです。
■カラー
アンティークグレー
■素材
外装：牛革
内装：綿、ポリエステル、牛革
■取扱方法
定期的に防水スプレーなどをご利用いただくことをお勧め致します。水などがついてしまった場合には、乾いた布ですぐにふき取ってください。
昨年の11月にマザーハウス二子玉川ライズ店で購入した品になります。
使用する機会がほとんどなかったため、思い切って出品いたします。
マザーハウス
Motherhouse
■定価
¥48,400(税込)
■アイテム
リュックバックパック
アンティークスクエアバッグ
ビジネスバッグ
■サイズ
タテ：39cm
ヨコ：28cm
マチ：9cm
ショルダーベルト長さ（最長）：80cm
ショルダーベルト長さ（最短）：67cm
ショルダーベルト幅：3.7cm
内ポケットサイズ
横幅：24cm、高さ：25cm、マチ：2cm
バッグ本体には、15インチほどのノートPCが収納可能です。
13インチであれば、PCポケットにすっぽりと入る大きさです。
■カラー
アンティークグレー
■素材
外装：牛革
内装：綿、ポリエステル、牛革
■取扱方法
定期的に防水スプレーなどをご利用いただくことをお勧め致します。水などがついてしまった場合には、乾いた布ですぐにふき取ってください。
昨年の11月にマザーハウス二子玉川ライズ店で購入した品になります。
使用する機会がほとんどなかったため、思い切って出品いたします。
商品の説明
【美品】MOTHER HOUSE マザーハウス アンティークスクエアバッグパック
【美品】MOTHER HOUSE マザーハウス アンティークスクエアバッグパック
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