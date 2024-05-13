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2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
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￥18000税込
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商品の詳細
SOE23SS
OneShoulderB.PSolotex®️SizeL
ソーイワンショルダーバックパック
中目黒の公式ショップで購入しました。
新品タグ付き、店頭での試着のみで未使用に近い状態です。
ノーステッチで仕上げたワンショルダーのバックパックです。生地はソロテックス®を使用した高密度ツイルを使用しています。
〈サイズ詳細〉
SIZE:5/横幅:35cm縦幅:44.5cmマチ幅:14.5cm
※表記は全て平置きでの採寸です。誤差はご容赦ください。
\u003c\u003c注意事項\u003e\u003e
人の手に既に渡ったもの。自宅保管であることをご理解、ご了承の上、ご検討下さい。
神経質な方はご購入をお控え下さい。
ご購入後の返品、返金は対応致しかねますのでご了承ください。
あくまで中古品として、細かいキズ・汚れ・スレなどがある事をご理解頂ける方のみご購入いただけますようお願い致します。
#soe
#ソーイ
#MB
ENNOYエンノイ
スタイリスト私物
JJJJoundジョウンド
S.F.S
sacaiサカイ
AURALEEオーラリー
IS-NESSイズネス
SUPREMEシュプリーム
ACG
S.F.Cエスエフシー
StripesForCreativeストライプフォークリエイティブ
SEESEEシーシー
DAIWAPIER39ダイワピア39
mercedesanchorinc
1ldk
SONAKAMEGURO
YESGOODMARKET
BEAMSビームス
adidasアディダス
ALWAYTH
AH.H
COMOLI
CREEK
DIGAWEL
FRESHSERVICE
GRAPHPAPER
NANAMICA
NewBlanceニューバランス
NIKEナイキ
AIRJORDAN1エアジョーダン1AJ1
dunkダンク
SSZ
standardjournal\u2028STUSSY
THENORTHFACE
UNIVERSALPRODUCTS
UNUSED
WTAPS
L’ECHOPPElechoppe
min-nano
EPOCH
ユナイテッドアローズ
BEAUTY\u0026YOUTH
ジャーナルスタンダード
yaecaヤエカ
700fill
everyone
OneShoulderB.PSolotex®️SizeL
ソーイワンショルダーバックパック
中目黒の公式ショップで購入しました。
新品タグ付き、店頭での試着のみで未使用に近い状態です。
ノーステッチで仕上げたワンショルダーのバックパックです。生地はソロテックス®を使用した高密度ツイルを使用しています。
〈サイズ詳細〉
SIZE:5/横幅:35cm縦幅:44.5cmマチ幅:14.5cm
※表記は全て平置きでの採寸です。誤差はご容赦ください。
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人の手に既に渡ったもの。自宅保管であることをご理解、ご了承の上、ご検討下さい。
神経質な方はご購入をお控え下さい。
ご購入後の返品、返金は対応致しかねますのでご了承ください。
あくまで中古品として、細かいキズ・汚れ・スレなどがある事をご理解頂ける方のみご購入いただけますようお願い致します。
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ジャーナルスタンダード
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商品の説明
2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
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2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
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