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2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L

ソーイ

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2023SS SOE One Shoulder Solotex Size L
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商品の詳細

SOE23SS
OneShoulderB.PSolotex®️SizeL
ソーイワンショルダーバックパック

中目黒の公式ショップで購入しました。
新品タグ付き、店頭での試着のみで未使用に近い状態です。

ノーステッチで仕上げたワンショルダーのバックパックです。生地はソロテックス®を使用した高密度ツイルを使用しています。

〈サイズ詳細〉
SIZE:5/横幅:35cm縦幅:44.5cmマチ幅:14.5cm
※表記は全て平置きでの採寸です。誤差はご容赦ください。

\u003c\u003c注意事項\u003e\u003e
人の手に既に渡ったもの。自宅保管であることをご理解、ご了承の上、ご検討下さい。

神経質な方はご購入をお控え下さい。
ご購入後の返品、返金は対応致しかねますのでご了承ください。
あくまで中古品として、細かいキズ・汚れ・スレなどがある事をご理解頂ける方のみご購入いただけますようお願い致します。

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商品の説明

2023ss soe ソーイ ワンショルダーバックパック Lサイズ MB 11 目玉 ...
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