Supreme×The North Face デニムプリントバックパック　美品

商品の詳細

Supreme/TheNorthFaceBleachedDenimPrintPoconoBackpack\"Indigo\"美品



Supreme×TheNorthFaceデニムプリントバックパック 美品



人気アウトドアウェアブランド「THENORTHFACE（ザ・ノース・フェイス）」との2021FWコラボ第2弾として、“BleachSeries”（ブリーチシリーズ）と題されたタイトルのコレクション。

ブリーチデニムプリントの施されたバックパック。



デニム調の外観がらとてもかわいいモデルです。





公式オンライン購入になります。



かなりの美品になります！！



男女問わずお使いいただける非常に人気のアイテムです。



入手困難商品となります！



美品です。



かなりかっこいいと思います。



差別化を図ることの出来る希少なアイテムかと考えます。







確実正規品です。



完売品です。



中々出回っていない完売品で希少なバッグになります。



中古品にご了承願います。



よろしくお願いいたします。







プロフ必読よろしくお願いします。



他にも ザ ノースフェイスやステューシー 90sエクストララージやナイキ アベイジングエイプ シュプリームなどのブランドを始めスウェット、パーカー、Tシャツ、長袖、ヴィンテージ 物などを出品していますので是非他の商品もご覧ください。