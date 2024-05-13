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Supreme×The North Face デニムプリントバックパック　美品

シュプリーム

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Supreme×The North Face デニムプリントバックパック　美品
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Supreme/TheNorthFaceBleachedDenimPrintPoconoBackpack\"Indigo\"美品

Supreme×TheNorthFaceデニムプリントバックパック　美品　

人気アウトドアウェアブランド「THENORTHFACE（ザ・ノース・フェイス）」との2021FWコラボ第2弾として、“BleachSeries”（ブリーチシリーズ）と題されたタイトルのコレクション。
ブリーチデニムプリントの施されたバックパック。

デニム調の外観がらとてもかわいいモデルです。


公式オンライン購入になります。

かなりの美品になります！！

男女問わずお使いいただける非常に人気のアイテムです。

入手困難商品となります！

美品です。

かなりかっこいいと思います。

差別化を図ることの出来る希少なアイテムかと考えます。



確実正規品です。

完売品です。

中々出回っていない完売品で希少なバッグになります。

中古品にご了承願います。

よろしくお願いいたします。



プロフ必読よろしくお願いします。

他にも　ザ　ノースフェイスやステューシー　90sエクストララージやナイキ　アベイジングエイプ　シュプリームなどのブランドを始めスウェット、パーカー、Tシャツ、長袖、ヴィンテージ　物などを出品していますので是非他の商品もご覧ください。

商品の説明

Supreme×The North Face デニムプリントバックパック　美品
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