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90's USA製 虎 ビッグプリント Tシャツ 黒 XL
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￥2029税込
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商品の詳細
●商品名
1993年製 トラプリントTシャツ
●サイズ：タグ表記XLサイズ
肩幅：約57cm
身幅：約64cm
着丈：約73cm
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
●カラー
ブラック
●素材
コットン100%
●その他
↓↓↓他の半袖はこちら↓↓↓
#たけよし_半袖
●状態
左裾辺りに多少の汚れあります。その他目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
#90年代#トラ#虎#ビッグサイズ#ビンテージ#ヴィンテージ#シングルステッチ#コピーライト入り#アニマルプリント
1993年製 トラプリントTシャツ
●サイズ：タグ表記XLサイズ
肩幅：約57cm
身幅：約64cm
着丈：約73cm
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●カラー
ブラック
●素材
コットン100%
●その他
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●状態
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商品の説明
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