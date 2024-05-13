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90's USA製 虎 ビッグプリント Tシャツ 黒 XL

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90's USA製 虎 ビッグプリント Tシャツ 黒 XL
90's USA製 虎 ビッグプリント Tシャツ 黒 XL
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商品の詳細

●商品名
1993年製　トラプリントTシャツ

●サイズ：タグ表記XLサイズ
肩幅：約57cm
身幅：約64cm
着丈：約73cm
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●カラー
ブラック

●素材
コットン100%

●その他
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#たけよし_半袖

●状態
左裾辺りに多少の汚れあります。その他目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
#90年代#トラ#虎#ビッグサイズ#ビンテージ#ヴィンテージ#シングルステッチ#コピーライト入り#アニマルプリント

商品の説明

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