HLB S/S TEE

商品の詳細

高密度に編み立てられた度詰めの天竺を採用。

オープンエンド糸でアメリカンコットンのようなガサっとした風合い。

11ozのヘビーウェイトで長く着続けられることを考えたタフな1枚です。



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