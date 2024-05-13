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BAPE(R) IN TRANSIT OVERSIZED TEE

アベイシングエイプ

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商品の詳細

カラー···ブラック

Sサイズと表記されておりますがオーバーサイズTの為Lサイズ相当です。

値下げもお気持ち程度に。


購入して2回しか着用しておらず未使用の状態に近いです。自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。

UNIQLO(ユニクロ)　GU(ジーユー)

ZARA(ザラ)　H＆M(エイチアンドエム)

NIKE(ナイキ)　JORDAN(ジョーダン)

adidas(アディダス)　Reebok(リーボック)　PUMA(プーマ)

Dickies(ディッキーズ)　ダブルニー　ペインター　874　42283

PROCLUB(プロクラブ)　PRO5

carhartt(カーハート)　THRASHER(スラッシャー)　HUF

WESTSIDE(ウェッサイ)　WESTCOAST

Gangsta(ギャングスタ)　Chicano(チカーノ)　

2pac　DEATHROW(デスロウ)

90'sHIPHOP　90年代


Supreme(シュプリーム)　boxlogo

Stussy(ステューシー)　UNDERCOVER(アンダーカバー)

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商品の説明

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