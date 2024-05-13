BAPE(R) IN TRANSIT OVERSIZED TEE

商品の詳細

カラー···ブラック



Sサイズと表記されておりますがオーバーサイズTの為Lサイズ相当です。



値下げもお気持ち程度に。





購入して2回しか着用しておらず未使用の状態に近いです。自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。



UNIQLO(ユニクロ) GU(ジーユー)



ZARA(ザラ) H＆M(エイチアンドエム)



NIKE(ナイキ) JORDAN(ジョーダン)



adidas(アディダス) Reebok(リーボック) PUMA(プーマ)



Dickies(ディッキーズ) ダブルニー ペインター 874 42283



PROCLUB(プロクラブ) PRO5



carhartt(カーハート) THRASHER(スラッシャー) HUF



WESTSIDE(ウェッサイ) WESTCOAST



Gangsta(ギャングスタ) Chicano(チカーノ)



2pac DEATHROW(デスロウ)



90'sHIPHOP 90年代





Supreme(シュプリーム) boxlogo



Stussy(ステューシー) UNDERCOVER(アンダーカバー)



ABATHINGAPE(BAPE・アベイシングエイプ)



atmos(アトモス)





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