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Aer Travel Pack 3 small 新品　未使用　トラベルパック　3

Nsolid

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Aer Travel Pack 3 small 新品　未使用　トラベルパック　3
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商品の詳細

AerTravelPack3small新品　未使用　トラベルパック　3

新品未使用品のTravelPack3small
Aer取扱店で購入し1度も使用していない新品の正規品です。(タグ付き)
状態:新品未使用
コード:AER21033
即日〜翌日発送
色:ブラック

1680Dコーデュラバリスティックナイロン使用(外部)
YKKジッパー
DURAFLEXプラスティックハードウェア使用
パッド付きPC用ポケット(対応サイズ:16インチ)
パッキングしやすい大容量のレイフラットストレージ
安定性と安全性を高めるためのマグネット
ファスナー付きコンプレッションストラップ
貴重品が取り出しやすいトップ及びサイドポケット
快適性をサポートするロードリフター
多目的な持ち運びが可能なハンドル
拡張可能なウォーターボトル用ポケット
スマートトラッカー用隠しポケット
構造をサポートする内部のフレームシート
HipBeltの付着点(別売り)
ラゲージハンドルパス
ロック可能なジッパー
Dimensions

Length:48cm
Width:33cm
Depth:19cm

Weight

1,770g

Volume

28L

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商品の説明

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