Aer Travel Pack 3 small 新品　未使用　トラベルパック　3

商品の詳細

AerTravelPack3small新品 未使用 トラベルパック 3



新品未使用品のTravelPack3small

Aer取扱店で購入し1度も使用していない新品の正規品です。(タグ付き)

状態:新品未使用

コード:AER21033

即日〜翌日発送

色:ブラック



1680Dコーデュラバリスティックナイロン使用(外部)

YKKジッパー

DURAFLEXプラスティックハードウェア使用

パッド付きPC用ポケット(対応サイズ:16インチ)

パッキングしやすい大容量のレイフラットストレージ

安定性と安全性を高めるためのマグネット

ファスナー付きコンプレッションストラップ

貴重品が取り出しやすいトップ及びサイドポケット

快適性をサポートするロードリフター

多目的な持ち運びが可能なハンドル

拡張可能なウォーターボトル用ポケット

スマートトラッカー用隠しポケット

構造をサポートする内部のフレームシート

HipBeltの付着点(別売り)

ラゲージハンドルパス

ロック可能なジッパー

Dimensions



Length:48cm

Width:33cm

Depth:19cm



Weight



1,770g



Volume



28L



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