新品 THE NORTH FACE KABAN2.0 ブラック 24L

商品の詳細

ブランド ザノースフェイス

品名 KABAN2.0

品番 NM82175

カラー ブラック

サイズ H46xW35xD15cm

容量 24L

定価 20,900円(税込)



ビジネスツールやガジェット類の収納に優れたモバイルデイパックです。1泊程度の出張や旅行に対応できる24L容量。メイン素材は、環境に配慮した300デニールのリサイクルポリエステルに、TPEファブリックラミネートを施した高強度の生地を採用。濡れや汚れに強いTPEファブリックラミネート素材は、重い荷物でも気兼ねなく収納できる高い耐久性が特長です。補強部は1680デニールナイロンを使用することで全体の耐久性を向上。上下に大きく開くメインコンパートメントは、15インチまでのノート型PC収納用のスリーブと書類用のオーガナイザー付き。フロントには、小物収納用のサブコンパートメントと、フリースライニングを配したモバイルガジェット用のポケットを配備しています。サイドには、折りたたみ傘が入るポケット付きで、濡れたまま収納可能。自立しやすいセルフスタンディング構造で、背面にはウィーラー固定用のスリット付き。



ダブルファスナーで大きく開き収納しやすいメインコンパートメント／フロントコンシールポケット／小物類の収納に便利なオーガナイザーポケット／ウィーラースリット／自立可能なボトム構造／リフレクティブライン／サイドボトルポケット





新品未使用品。

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