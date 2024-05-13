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エースジーン リュック 68005 ブラック
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￥12650税込
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商品の詳細
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こちらの商品は値引き不可の商品となります
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ブランド名：ace.GENE[エースジーン]
商品名：リュック
商品コード：68005
サイズ：約W28×H39×D12cm
色：ブラック
品物の状態■正規ライセンス品■新品■
素材：リサイクルナイロン110×220dnツイル/インターロック加工
仕様：
容量：約14リットル
●背面上半分にメッシュ、下半分は本体生地を採用。摩擦を軽減しつつ通気性も両立させました。
●クイックラウンドポケット
身体の前に回した時も、小物が出し入れしやすいファスナーポケット。左右に装備。
●セミオートマチックスライダー
ポケットには音が鳴りにくい固定された引手の、セミオートマチックスライダーを採用。
●滑り止め付き細ハーネス
身体が小さめな方や華奢な方に合わせた細くて短めのハーネス。
滑り止め付きでスッキリしたデザイン。
≪基本スペック≫
●14.0インチノートPC収納可能（参考収納寸法W36×H25×D2.7cm）
●荷物の仕分け収納がしやすい2気室タイプ
●バーテクトポケット
ポケットには、抗ウイルス・抗菌加工の生地を使用。
●2WAYスルーポケット
側面ファスナーと本体気室の双方から物の出し入れが可能なポケット。
●フロントユーティリティポケット
傷が付きにくいようパイル生地を用いたメガネやサングラス等小物収納可能なポケット。
●オーガナイザーポケット
小物雑貨を収納できる内装ポケット。
商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。
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#バッグ
#ショルダーバッグ
#トートバッグ
#リュックサック
#メンズファッション
#レディースファッション
#レザー
#キャンバス
#コラボレーション
#デザインバッグ
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#トラベルバッグ
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#小物入れ
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#キーホルダー
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ブランド名：ace.GENE[エースジーン]
商品名：リュック
商品コード：68005
サイズ：約W28×H39×D12cm
色：ブラック
品物の状態■正規ライセンス品■新品■
素材：リサイクルナイロン110×220dnツイル/インターロック加工
仕様：
容量：約14リットル
●背面上半分にメッシュ、下半分は本体生地を採用。摩擦を軽減しつつ通気性も両立させました。
●クイックラウンドポケット
身体の前に回した時も、小物が出し入れしやすいファスナーポケット。左右に装備。
●セミオートマチックスライダー
ポケットには音が鳴りにくい固定された引手の、セミオートマチックスライダーを採用。
●滑り止め付き細ハーネス
身体が小さめな方や華奢な方に合わせた細くて短めのハーネス。
滑り止め付きでスッキリしたデザイン。
≪基本スペック≫
●14.0インチノートPC収納可能（参考収納寸法W36×H25×D2.7cm）
●荷物の仕分け収納がしやすい2気室タイプ
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ポケットには、抗ウイルス・抗菌加工の生地を使用。
●2WAYスルーポケット
側面ファスナーと本体気室の双方から物の出し入れが可能なポケット。
●フロントユーティリティポケット
傷が付きにくいようパイル生地を用いたメガネやサングラス等小物収納可能なポケット。
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商品の説明
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