42/3 FINX CHINO × BIO WASH パンツ

商品の詳細

LOUNGELIZARD42/3FINXCHINO×BIOWASHパンツ



※値下げ交渉はご遠慮ください



カラーカーキ

サイズ3

ウエスト43cm股上26cm股下85cm裾幅18cm

サイズはおおよそになります



定価19000円+税



新品未使用タグ付き







カラー···グリーン

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···コットン

センタープレス···センタープレスあり

股上···レギュラー