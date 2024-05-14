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Dickies ディッキーズ　ワイド カーゴチノパンツ　美品

ディッキーズ

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1998税込

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Dickies ディッキーズ　ワイド カーゴチノパンツ　美品
Dickies ディッキーズ　ワイド カーゴチノパンツ　美品
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

メンポリのワイド幅、カーゴパンツです。2回履きました。
綺麗な状態です。
ポケット等デザイン部分にサイズ等をペイントしているデザインでアクセントになっています。


ポリエステル65%
コットン35%
丈夫です。素材タグの画像を参照下さい。
サイズ表記　36インチ
LLとしました。

サイズ　ウエスト一周　97cm
　　　　股上　30cm
　　　　股下　64cm
　　　　ヒップ　67cm
　　　　ワタリ　35cm
　　　　裾幅　20cm


素人採寸であること、USEDであることをご理解頂ける方でお願い致します。
採寸数字を参考にお手持ちの服と比較してご判断をお願いいたします。

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商品の説明

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