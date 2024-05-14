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Dickies ディッキーズ ワイド カーゴチノパンツ 美品
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￥1998税込
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商品の詳細
綺麗な状態です。
ポケット等デザイン部分にサイズ等をペイントしているデザインでアクセントになっています。
ポリエステル65%
コットン35%
丈夫です。素材タグの画像を参照下さい。
サイズ表記 36インチ
LLとしました。
サイズ ウエスト一周 97cm
股上 30cm
股下 64cm
ヒップ 67cm
ワタリ 35cm
裾幅 20cm
素人採寸であること、USEDであることをご理解頂ける方でお願い致します。
採寸数字を参考にお手持ちの服と比較してご判断をお願いいたします。
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商品の説明
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