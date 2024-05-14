Dickies ディッキーズ　ワイド カーゴチノパンツ　美品

商品の詳細

メンポリのワイド幅、カーゴパンツです。2回履きました。

綺麗な状態です。

ポケット等デザイン部分にサイズ等をペイントしているデザインでアクセントになっています。





ポリエステル65%

コットン35%

丈夫です。素材タグの画像を参照下さい。

サイズ表記 36インチ

LLとしました。



サイズ ウエスト一周 97cm

股上 30cm

股下 64cm

ヒップ 67cm

ワタリ 35cm

裾幅 20cm





素人採寸であること、USEDであることをご理解頂ける方でお願い致します。

採寸数字を参考にお手持ちの服と比較してご判断をお願いいたします。



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