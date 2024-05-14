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空調作業服 12V 冷感空調 長袖 冷却服 長袖 扇風機付き ファンバッテリー付
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￥3100税込
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商品の詳細
✨新品未使用✨
ご覧頂きありがとうございます(*^^*)
－－－－＊－－－－＊－－－－
◆熱中症予防にはまずはコレ❕
◆バッテリー付きで大容量❕
●大風量の9羽根を搭載して、3D循環強冷送風、ボディから首元へ、冷気が爽快に駆けめぐり、涼しくなります。
3段階の風速調節、ファンの性能が良くうるさくありません。
扇風機付き作業服中に外気を取り入れ、体の表面に大量の風を流すことにより、汗の蒸発を促して、体温が有効的に下がります。長時間の屋外作業にも対応します。夏の屋外作業に欠かせない扇風機付き作業着長袖セットです。
●バッテリーは大容量、20000mAhバッテリーが付属。
3段階風量調節でき、一つボダンを押して、最大２４時間連続使用可能。最大風量を利用しても8時間続けられるので、一日中で使用も大丈夫です。スマホのバッテリー切れ充電などにも対応するので非常の時に助かります。また、USBケーブルを落下防止、着心地が更にアップ！冷風クーラージャケットのUSBケーブル操作は簡単です。バッテリーはPSEマークを取り得しました。電気用品安全法認証商品ですので、ご安心にご使用いただけます。
梱包内容：空調作業服長袖（洗濯機でき）*1、大風量ファン（12V）*2、USBケーブル*1バッテリー（20000mAh）*1、日本語説明書*1、
空調作業服最新12V冷感空調長袖ウェア冷却服セット長袖扇風機付きファンバッテリー付きウエア虫刺され防止日焼け止め熱中症対策冷風クーラージャケットプレゼントアウトドア畑草刈り
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⭐️即購入大歓迎♥️
⭐️送料無料♥️匿名発送可♥️
⭐️フォロー割実施中♥️
⭐️平日15時までの購入で即日発送♥️
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86st79s40g-k66
$$8380
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商品の説明
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