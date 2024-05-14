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Patagonia 90s USA製 初期 レトロX ジャケット パープル

パタゴニア

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Patagonia 90s USA製 初期 レトロX ジャケット パープル
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商品の詳細

Patagoniaパタゴニア
90sUSA製RETRO-XJACKET
初期レトロXレトロジャケットP.E.F
フリースジャケット23050F5パープル

サイズ:L
着丈:66cm
身幅:56cm
裄丈:91cm

多少薄汚れやパイルの潰れなど見られ、ある程度使用感のあるアイテムです。

THENORTHFACEザノースフェイス
PATAGONIAパタゴニア
ARC'TERYXARCTERIXアークテリクス
Columbiaコロンビア
MAMMUTマムート
SIERRADESIGNSシエラデザイン
HELLYHANSENヘリーハンセン
Haglofsホグロフス
MOUNTAINEQUIPMENTマウンテンイクイプメント
mont-bellモンベル
MOUNTAINHARDWEARマウンテンハードウェア
CHUMSチャムス
snowpeakスノーピーク
andwanderアンドワンダー
Marmotマーモット
Gramicciグラミチ

(A122

商品の説明

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