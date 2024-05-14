アークテリクス リュック マンティス26 黒

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商品の詳細

●新品



●サイズ：幅:28cm 高さ:47.5cm マチ:14cm 重量:900g



●商品詳細

素材：本体:ポリエステル100%,別布:ナイロン100%

サイズ：ONESIZE



●サイズ備考

容量:26Lポケット:ノートPCやハイドレーションリザーバーを収納できる内ポケット×1、上部浅型ポケット×1、サイド大ポケット×1、サイド小ポケット×1、ペットボトル収納に便利なサイドメッシュポケット×2PC対応:PC対応:横幅24.5cm、縦38.5cm(PCケースに入れた持ち運びを推奨する為、約14インチ以下がおすすめです)A4収納:〇B5収納:〇肩掛け:〇



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