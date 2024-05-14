【希少・復刻】95 RETRO DENALI JACKET

商品の詳細

ノースフェイスのデナリジャケットの出品です。



こちらは海外規格で日本では取り扱いのないラインナップの商品となります。



2020年～2021年頃の復刻版の品物です。



新品で購入し、20～30回程度着用しました。



Mサイズですが日本のLサイズ相当だと考えてください。



希少カラーのパープルです。

多少の使用感や汚れはありますがクリーニングやメンテナンスでキレイにできるレベルかと思います。



新品ではありません。

USED品に理解のある方のみ取引お願いします。



着丈67cm

身幅58cm

袖丈61cm

素人採寸の為、目安程度にお考えください。





カラー···パープル



【検索用】

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