MARNI　DANCE BUNNY　マウンテンパーカー

商品の詳細

MARNI DANCEBUNNY マルニ ダンスバニー マウンテンパーカー

MARNIのDANCEBUNNYのマウンテンパーカーになります。19SSのモデルになります。オーバーサイズでゆったり羽織れます。

目立った傷や汚れなどは特にありません。

素人目線の為ご了承ください。

素材···ナイロン

フード···フードあり（取外し不可）

着丈89

袖丈62

肩幅58

身幅65

素人寸法ご考慮ください。



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