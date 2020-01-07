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MARNI　DANCE BUNNY　マウンテンパーカー

マルニ

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MARNI　DANCE BUNNY　マウンテンパーカー
MARNI　DANCE BUNNY　マウンテンパーカー
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商品の詳細

MARNI　DANCEBUNNY　マルニ　ダンスバニー　マウンテンパーカー
MARNIのDANCEBUNNYのマウンテンパーカーになります。19SSのモデルになります。オーバーサイズでゆったり羽織れます。
目立った傷や汚れなどは特にありません。
素人目線の為ご了承ください。
素材···ナイロン
フード···フードあり（取外し不可）
着丈89
袖丈62
肩幅58
身幅65
素人寸法ご考慮ください。

#マルニ#marni#MARNI#ダンスバニー#パーカー#マウンテンパーカー#ナイロンジャケット#ナイロンコート#コート#レインコート#ナイロンパーカー#コーチジャケット#まるに#ラビット#うさぎ#マウンテンジャケット#秋#冬#春#古着#マルニ

商品の説明

MARNI　DANCE BUNNY　マウンテンパーカー
19SSのMARNIのDance Bunny Hooded Parkaが入荷しました。[2020.01.07 ...

MARNI　DANCE BUNNY　マウンテンパーカー
19SS/Dance Bunny Hooded Parka/マウンテンパーカ/40/ナイロン/BLU

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MARNI DANCE BUNNY マルニ ダンスバニー マウンテンパーカー-

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