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MARNI DANCE BUNNY マウンテンパーカー
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￥12149税込
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商品の詳細
MARNIのDANCEBUNNYのマウンテンパーカーになります。19SSのモデルになります。オーバーサイズでゆったり羽織れます。
目立った傷や汚れなどは特にありません。
素人目線の為ご了承ください。
素材···ナイロン
フード···フードあり（取外し不可）
着丈89
袖丈62
肩幅58
身幅65
素人寸法ご考慮ください。
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商品の説明
19SSのMARNIのDance Bunny Hooded Parkaが入荷しました。[2020.01.07 ...
19SS/Dance Bunny Hooded Parka/マウンテンパーカ/40/ナイロン/BLU
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7万円 マルニ DANCE BUNNY COLLECTION フーデッドブルゾン
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MARNI (マルニ) ナイロンジャケット ブルー×ブラック サイズ:38
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