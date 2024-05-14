CHROME HEARTS スウェットパーカー

商品の詳細

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人気シリーズで男女どちらもお使いいただけます





カラー···ブラック

袖丈···長袖

男女兼用

素材：綿100%

季節感···春、秋、冬



【サイズ】L

肩幅59cm

身幅69cm

着丈72cm

袖丈68cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください



新品未使用 正規品

国内発送商品！

※発送の際は折りたたんで発送しますので、折りジワがつく可能性がありますのでご了承ください。



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