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CHROME HEARTS スウェットパーカー

クロムハーツ

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます
人気シリーズで男女どちらもお使いいただけます


カラー···ブラック
袖丈···長袖
男女兼用
素材：綿100%
季節感···春、秋、冬

【サイズ】L
肩幅59cm　
身幅69cm　
着丈72cm　
袖丈68cm
※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください

新品未使用　正規品
国内発送商品！
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商品の説明

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