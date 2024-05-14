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CHROME HEARTS スウェットパーカー
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￥6880税込
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商品の詳細
人気シリーズで男女どちらもお使いいただけます
カラー···ブラック
袖丈···長袖
男女兼用
素材：綿100%
季節感···春、秋、冬
【サイズ】L
肩幅59cm
身幅69cm
着丈72cm
袖丈68cm
※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください
新品未使用 正規品
国内発送商品！
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商品の説明
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