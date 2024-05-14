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【90s】Columbia ウインタージャケット スノー omni-tech
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商品の詳細
☑︎〜フォロー割実施中‼︎〜
3000円〜２００円引き
4000円〜３００円引き
5000円〜４００円引き
6000円〜５００円引き
7000円〜６００円引き
8000円〜７００円引き
9000円〜８００円引き
10,000円〜１０００円引き
☑︎〜リピーター割〜
全品10％オフにて提供いたします(^^)
フォロー割リピーター割ともにコメント覧にその旨のご記入をお願いいたします。
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こんにちは(^^)#StylingBroのショップをご覧頂きありがとうございます♩
当ショップでは主に古着を提供しております。
当ショップ商品一覧は⇨#StylingBro
をご覧下さいませ♩
☑︎ご購入頂いた商品については即日配送をモットーにスピーディに対応させてもらっております♩
また包装について簡易梱包での配送となりますのでご承知くださいませ。
またセット売りも行っておりますのでそちらも是非ご検討ください。#StylingBro_セット
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□brandコロンビア
□itemスノージャケット
□condition年代物のため、裏地のテープなど劣化ありますが、まだまだご着用いただけます。
表面にも汚れ等ございます。
□sizeL
□exact
着丈83
身幅66
肩幅70
袖丈57
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☑︎#メンズ#レディース#古着#90s#80s#70s#60s#50s#tommyhilfiger#stussy#NIKE#adidas#ラルフローレン#KAPPA#ノースフェイス#パタゴニア
などのファッションがお好きな方にオススメの商品を出品しております♩
素材···ナイロン
カラー···イエロー
3000円〜２００円引き
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身幅66
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商品の説明
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