バーバリーのメンズトレンチコート

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バーバリー

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商品の詳細

今や入手不可能なプローサムラインの
傑作です。
サイズは48ですが
タイトな仕上がりです。
トレンドに左右されないシンプルなデザインです。
スーツに合わせれば
真冬も大丈夫だと思います。

ほぼ未着用の美品です。

商品の説明

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