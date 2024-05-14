バーバリーのメンズトレンチコート

商品の詳細

今や入手不可能なプローサムラインの

傑作です。

サイズは48ですが

タイトな仕上がりです。

トレンドに左右されないシンプルなデザインです。

スーツに合わせれば

真冬も大丈夫だと思います。



ほぼ未着用の美品です。