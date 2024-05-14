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バーバリーのメンズトレンチコート
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商品の詳細
傑作です。
サイズは48ですが
タイトな仕上がりです。
トレンドに左右されないシンプルなデザインです。
スーツに合わせれば
真冬も大丈夫だと思います。
ほぼ未着用の美品です。
商品の説明
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