New Balance 柄物ストリートパンツ

商品の詳細

柄物で物凄く可愛いパンツです！

全く使用していなくて

今回出品致しました！

足首の部分はフィット感強めです！

どこにも売ってないアイテムです！



即購入可⭕️

#ニューバランス

#NB

#NewBalance

#ストリート