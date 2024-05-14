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最終CALEE キャリー　Cotton fleece long coat コート

キャリー

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4920税込

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最終CALEE キャリー　Cotton fleece long coat コート
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

最終価格

定価44000円

サイズ:L(肩幅54身幅62袖丈63着丈93)
カラー:オリーブ
1度のみ着用
タグ付き

微起毛のヘビーコットンを使用したステンカラーコート。

膝上丈のレングスがオンオフで使いやすく、裏地にはキュプラ混ライニングを採用することでノンストレスな着心地を実現しています。

シンプルに仕上げつつもブランドネームが刻印されたオリジナルの水牛ボタンを使用するなど、細部にまで拘ったコートに仕上がっています。

秋用のコートにオススメです。

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