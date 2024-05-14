最終CALEE キャリー　Cotton fleece long coat コート

商品の詳細

最終価格



定価44000円



サイズ:L(肩幅54身幅62袖丈63着丈93)

カラー:オリーブ

1度のみ着用

タグ付き



微起毛のヘビーコットンを使用したステンカラーコート。



膝上丈のレングスがオンオフで使いやすく、裏地にはキュプラ混ライニングを採用することでノンストレスな着心地を実現しています。



シンプルに仕上げつつもブランドネームが刻印されたオリジナルの水牛ボタンを使用するなど、細部にまで拘ったコートに仕上がっています。



秋用のコートにオススメです。



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