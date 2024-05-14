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最終CALEE キャリー Cotton fleece long coat コート
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￥4920税込
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商品の詳細
最終価格
定価44000円
サイズ:L(肩幅54身幅62袖丈63着丈93)
カラー:オリーブ
1度のみ着用
タグ付き
微起毛のヘビーコットンを使用したステンカラーコート。
膝上丈のレングスがオンオフで使いやすく、裏地にはキュプラ混ライニングを採用することでノンストレスな着心地を実現しています。
シンプルに仕上げつつもブランドネームが刻印されたオリジナルの水牛ボタンを使用するなど、細部にまで拘ったコートに仕上がっています。
秋用のコートにオススメです。
radiall
ラディアル
calee
キャリー
challenger
チャレンジャー
cootie
クーティー
porkchop
ポークチョップ
rats
ラッツ
rottweiler
ロットワイラー
roughandrugged
ラフアンドラゲッド
captainshelm
キャプテンズヘルム
sonsofthecheese
サノバチーズ
hideandseek
ハイドアンドシーク
catrate
カットレイト
softmachine
ソフトマシーン
trophyclothing
トロフィークロージング
gangstervile
ギャングスタービル
WACKOMARIA
ワコマリア
rudo
定価44000円
サイズ:L(肩幅54身幅62袖丈63着丈93)
カラー:オリーブ
1度のみ着用
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微起毛のヘビーコットンを使用したステンカラーコート。
膝上丈のレングスがオンオフで使いやすく、裏地にはキュプラ混ライニングを採用することでノンストレスな着心地を実現しています。
シンプルに仕上げつつもブランドネームが刻印されたオリジナルの水牛ボタンを使用するなど、細部にまで拘ったコートに仕上がっています。
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商品の説明
最終CALEE キャリー Cotton fleece long coat コート | フリマアプリ ラクマ
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