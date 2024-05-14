【レア】90年代 champion reverse weave スウェットパンツ

商品の詳細

今回出品させて頂くのは

90年代

championreverseweave

スウェットパンツ



5枚目の様に汚れがあります。



着用した感じは

裾がゴムなので溜まる感じに

ゆるっと履けます



股上37

股下85

渡り幅34

ヒップ58

裾幅フリー（ゴムのため）

ウエストフリー（ドローコードがあるため）



値下げ交渉等受け付けておりますので

お気軽にコメント下さい。



#古着

#ヴィンテージ

#アメカジ

#ストリート

#シティーボーイ