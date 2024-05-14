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【レア】90年代 champion reverse weave スウェットパンツ
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-
￥3240税込
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商品の詳細
今回出品させて頂くのは
90年代
championreverseweave
スウェットパンツ
5枚目の様に汚れがあります。
着用した感じは
裾がゴムなので溜まる感じに
ゆるっと履けます
股上37
股下85
渡り幅34
ヒップ58
裾幅フリー（ゴムのため）
ウエストフリー（ドローコードがあるため）
値下げ交渉等受け付けておりますので
お気軽にコメント下さい。
#古着
#ヴィンテージ
#アメカジ
#ストリート
#シティーボーイ
90年代
championreverseweave
スウェットパンツ
5枚目の様に汚れがあります。
着用した感じは
裾がゴムなので溜まる感じに
ゆるっと履けます
股上37
股下85
渡り幅34
ヒップ58
裾幅フリー（ゴムのため）
ウエストフリー（ドローコードがあるため）
値下げ交渉等受け付けておりますので
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#古着
#ヴィンテージ
#アメカジ
#ストリート
#シティーボーイ
商品の説明
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