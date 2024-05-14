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【レア】90年代 champion reverse weave スウェットパンツ

チャンピオン

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【レア】90年代 champion reverse weave スウェットパンツ
【レア】90年代 champion reverse weave スウェットパンツ
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商品の詳細

今回出品させて頂くのは
90年代
championreverseweave
スウェットパンツ

5枚目の様に汚れがあります。

着用した感じは
裾がゴムなので溜まる感じに
ゆるっと履けます

股上37
股下85
渡り幅34
ヒップ58
裾幅フリー（ゴムのため）
ウエストフリー（ドローコードがあるため）

値下げ交渉等受け付けておりますので
お気軽にコメント下さい。

#古着
#ヴィンテージ
#アメカジ
#ストリート
#シティーボーイ

商品の説明

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