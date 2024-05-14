メンズ　パンツ　紫色　ヘンリーコットンズ　サイズ46

商品の詳細

メンズパンツ

ヘンリーコットンズ

サイズ46SlimFit

茶色がかった紫色

写真①②⑧が似ています。

斜め模様がある縦縞

厚みがあります。

秋冬用

素材 綿72%ポリエステル28%

ドライクリーニング済み。



素人採寸(cm)

股上 24

股下 82

胴幅 41

腿幅 23

裾幅 17

ペットいません。タバコ吸いません。

170cm60kgの時購入しました。

#ヘンリーコットンズ

#aiponが出品の衣類