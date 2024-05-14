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メンズ　パンツ　紫色　ヘンリーコットンズ　サイズ46

ヘンリーコットンズ

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メンズ　パンツ　紫色　ヘンリーコットンズ　サイズ46
メンズ　パンツ　紫色　ヘンリーコットンズ　サイズ46
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商品の詳細

メンズパンツ
ヘンリーコットンズ
サイズ46SlimFit
茶色がかった紫色　
写真①②⑧が似ています。
斜め模様がある縦縞
厚みがあります。
秋冬用
素材　綿72%ポリエステル28%
ドライクリーニング済み。

素人採寸(cm)
股上　24
股下　82
胴幅　41
腿幅　23
裾幅　17
ペットいません。タバコ吸いません。
170cm60kgの時購入しました。
#ヘンリーコットンズ
#aiponが出品の衣類

商品の説明

メンズ　パンツ　紫色　ヘンリーコットンズ　サイズ46
ヘンリーコットンズ HENRY COTTON'S オイルドジャケット ダブルジップ スタンドカラー コットン 紫 パープル 46 アウター ■SMV メンズ
メンズ　パンツ　紫色　ヘンリーコットンズ　サイズ46
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