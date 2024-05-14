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メンズ パンツ 紫色 ヘンリーコットンズ サイズ46
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￥3040税込
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商品の詳細
メンズパンツ
ヘンリーコットンズ
サイズ46SlimFit
茶色がかった紫色
写真①②⑧が似ています。
斜め模様がある縦縞
厚みがあります。
秋冬用
素材 綿72%ポリエステル28%
ドライクリーニング済み。
素人採寸(cm)
股上 24
股下 82
胴幅 41
腿幅 23
裾幅 17
ペットいません。タバコ吸いません。
170cm60kgの時購入しました。
#ヘンリーコットンズ
#aiponが出品の衣類
ヘンリーコットンズ
サイズ46SlimFit
茶色がかった紫色
写真①②⑧が似ています。
斜め模様がある縦縞
厚みがあります。
秋冬用
素材 綿72%ポリエステル28%
ドライクリーニング済み。
素人採寸(cm)
股上 24
股下 82
胴幅 41
腿幅 23
裾幅 17
ペットいません。タバコ吸いません。
170cm60kgの時購入しました。
#ヘンリーコットンズ
#aiponが出品の衣類
商品の説明
ヘンリーコットンズ HENRY COTTON'S オイルドジャケット ダブルジップ スタンドカラー コットン 紫 パープル 46 アウター ■SMV メンズ
ヘンリーコットンズ HENRY COTTON'S オイルドジャケット ダブルジップ スタンドカラー コットン 紫 パープル 46 アウター ■SMV メンズ
8.4オンス ライトスウェットパンツ | メンズ | 1枚 | 00218-MLP | オートミール
【中古】ヘンリーコットンズ HENRY COTTON'S パンツ コーデュロイ 細畝 46 茶 ブラウン メンズ｜au PAY マーケット
ヘンリーコットンズ HENRY COTTON'S オイルドジャケット ダブルジップ スタンドカラー コットン 紫 パープル 46 アウター ■SMV メンズ
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