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ニューバランス×グラミチ　クライミングパンツ　ゴルフ　アウトドア　993

ニューバランス

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ニューバランス×グラミチ　クライミングパンツ　ゴルフ　アウトドア　993
ニューバランス×グラミチ　クライミングパンツ　ゴルフ　アウトドア　993
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商品の詳細

●ブランド
ニューバランス　グラミチ

●製造年代
近年

●コメント
ストレッチが効いていて楽です。
アウトドア、ゴルフ、タウンで使っていただけると思います。

●表記サイズ
無し

●実寸サイズ
全長　　　90cm
股下　　　68cm
ウエスト　44cm最大　調節可能
渡巾　　　28cm
裾幅　　　17cm
ダブル巾　シングルの為無し


●カラー
グレー

●素材
写真


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商品の説明

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