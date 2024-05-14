USA製　80s〜90s ONEITA アニマル　Tシャツ　　ヴィンテージ

商品の詳細

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#古着屋RyuTシャツ













《商品説明》











USA製 80s〜90sONEITAS/SアニマルTeeです。







どこか上品でお洒落な風合い漂うアニマルプリントの風合いがたまらなく良い雰囲気の1着です。







しっかりUSA製、80s〜90sONEITAボディ、袖・裾共にシングルという点も嬉しいポイントかと。







写真にある通り袖付近に多少の使用感見られますが、そこまで大きく目立つ事はなく着用には問題ない範囲かと思います。







それ以外の状態は良く、サイズ感も抜群な大変おすすめの1着ですので、お好きな方是非ご検討下さい。











《サイズ》









XL









着丈約75cm

肩幅約55cm

身幅約60cm

袖丈約21cm











《カラー》











ホワイト













《素材》













100%コットン

















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