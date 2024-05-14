商品の詳細

新規の方は必ず購入前にコメントしてください。

コメント無しで購入の場合はキャンセルさせて頂きます。





高円寺の古着屋さんで18000円にて購入しましたヴィンテージのパジャマシャツになります。

総柄のペイズリー柄でツルっとした素材でかなりカッコ良すぎます。

needlesで出てそうな雰囲気です。

タグはないのでノーブランドですが、雰囲気は最高です。

ポケットもございますのでカバーオールのような感じで着用出来ます。

トラックパンツやスラックスとの相性抜群です。







・状態

数回着用、特筆すべきダメージありませんが元々がヴィンテージ品ですなで細かな部分はご了承ください。





SIZE（L〜xlサイズほどの着用感です。）



・実寸

身幅67

肩幅52

着丈72

（素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください）



神経質な方はご遠慮ください。





YAECACOMOLIUNUSEDONIKIPINESemoh

KaptainSunshineUmitBenanAuraleeKolorURU

ANATOMICASacaiSakakiHykeAcneSunsea

DigawelessayFilmelangeScye

MybeautifullaundletgraphpaperTenc

AugustePresentationBEDJWFORDWislom

EdwinaHorlPhingerinYantorSanslimite

lichtbestrebencrepusculeCOMMEdesGARCONS

EELAldenTEATORAorslowsanders、ニードルス、ニードルズ エンジニアードガーメンツネペンテス滝藤賢一 菅田将暉 成田凌 あいみょん カートコバーン 好きな方に



・