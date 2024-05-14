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商品の詳細
新規の方は必ず購入前にコメントしてください。
コメント無しで購入の場合はキャンセルさせて頂きます。
高円寺の古着屋さんで18000円にて購入しましたヴィンテージのパジャマシャツになります。
総柄のペイズリー柄でツルっとした素材でかなりカッコ良すぎます。
needlesで出てそうな雰囲気です。
タグはないのでノーブランドですが、雰囲気は最高です。
ポケットもございますのでカバーオールのような感じで着用出来ます。
トラックパンツやスラックスとの相性抜群です。
・状態
数回着用、特筆すべきダメージありませんが元々がヴィンテージ品ですなで細かな部分はご了承ください。
SIZE（L〜xlサイズほどの着用感です。）
・実寸
身幅67
肩幅52
着丈72
（素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください）
神経質な方はご遠慮ください。
YAECACOMOLIUNUSEDONIKIPINESemoh
KaptainSunshineUmitBenanAuraleeKolorURU
ANATOMICASacaiSakakiHykeAcneSunsea
DigawelessayFilmelangeScye
MybeautifullaundletgraphpaperTenc
AugustePresentationBEDJWFORDWislom
EdwinaHorlPhingerinYantorSanslimite
lichtbestrebencrepusculeCOMMEdesGARCONS
EELAldenTEATORAorslowsanders、ニードルス、ニードルズ エンジニアードガーメンツネペンテス滝藤賢一 菅田将暉 成田凌 あいみょん カートコバーン 好きな方に
・
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高円寺の古着屋さんで18000円にて購入しましたヴィンテージのパジャマシャツになります。
総柄のペイズリー柄でツルっとした素材でかなりカッコ良すぎます。
needlesで出てそうな雰囲気です。
タグはないのでノーブランドですが、雰囲気は最高です。
ポケットもございますのでカバーオールのような感じで着用出来ます。
トラックパンツやスラックスとの相性抜群です。
・状態
数回着用、特筆すべきダメージありませんが元々がヴィンテージ品ですなで細かな部分はご了承ください。
SIZE（L〜xlサイズほどの着用感です。）
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身幅67
肩幅52
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神経質な方はご遠慮ください。
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商品の説明
専用 | labiela.com
専用(そ) - その他
箱宮様専用
専用ページです。 | labiela.com
専用
専用 - カトラリー(スプーン等)
専用出品③ | labiela.com
新作登場HOT 専用の通販 by かんかん's shop｜ラクマ tradexautomotive.com
公式の店舗 専用。 リール - safeharbourforukraine.org
KURE(呉工業) スーパーチェーンルブ (180ml) チェーン専用プレミアム潤滑剤 [ 品番 ] 1068 [HTRC2.1]
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