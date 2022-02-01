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プラダ バックパック 2VZ048 ブラック ナイロン
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商品の詳細
ご覧頂きありがとう御座います。
【ブランド】プラダ
【購入先】国内プラダ正規店
【購入日】2022.2
【サイズ】40x28x15cm
【状態】2.3回使用。美品
【付属品】保管袋、ギャランティーカード
即購入大歓迎です。
よろしくおねがいします。
【ブランド】プラダ
【購入先】国内プラダ正規店
【購入日】2022.2
【サイズ】40x28x15cm
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商品の説明
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