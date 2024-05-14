80s オーストリア軍 フィールドパンツ W33 カーゴパンツ

商品の詳細

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#karma173vintage







【Condition】右膝にリペアあり。

着用感ございますが目立ったダメージなくまだまだご愛用いただけます。





【Color】KHAKI





【Material】COTTON POLYESTER





【Size】W33



ウエスト 84cm

股上 28cm

わたり幅 30cm

股下 78cm

裾幅 22cm



※多少の誤差はご了承下さいませ。





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