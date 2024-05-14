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80s オーストリア軍 フィールドパンツ W33 カーゴパンツ

Wsolid

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80s オーストリア軍 フィールドパンツ W33 カーゴパンツ
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#karma173vintage



【Condition】右膝にリペアあり。
着用感ございますが目立ったダメージなくまだまだご愛用いただけます。


【Color】KHAKI


【Material】COTTON　POLYESTER


【Size】W33

ウエスト　84cm
股上　　　28cm
わたり幅　30cm
股下　　　78cm
裾幅　　　22cm

※多少の誤差はご了承下さいませ。


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