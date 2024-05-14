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ポーター ユニオン リュック 吉田カバン PORTER UNION
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商品の詳細
貰いものです。
一度も使用していません。
型崩れもなく状態は良いです。
リュックですが、上部に持ち手がついているので鞄のようにも使えます。
ポーターユニオンリュックサックリュック吉田カバンPORTERUNION
およそ高さ:400×幅300
カラー:ブラック
素材:コットンよりも軽量で、色落ちがしにくい特性のあるポリエステルキャンバス生地
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リュックですが、上部に持ち手がついているので鞄のようにも使えます。
ポーターユニオンリュックサックリュック吉田カバンPORTERUNION
およそ高さ:400×幅300
カラー:ブラック
素材:コットンよりも軽量で、色落ちがしにくい特性のあるポリエステルキャンバス生地
商品の説明
UNION(ユニオン) RUCKSACK | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
[ポーター] 【吉田カバン UNION/ユニオン リュック
UNION(ユニオン) RUCKSACK | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
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ポーター ユニオン リュックサック 782-08692 （カラー：ブラック ...
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