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ポーター ユニオン リュック 吉田カバン PORTER UNION

ポーター／ヨシダカバン

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ポーター ユニオン リュック 吉田カバン PORTER UNION
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商品の詳細

貰いものです。
一度も使用していません。
型崩れもなく状態は良いです。

リュックですが、上部に持ち手がついているので鞄のようにも使えます。

ポーターユニオンリュックサックリュック吉田カバンPORTERUNION

およそ高さ:400×幅300
カラー:ブラック
素材:コットンよりも軽量で、色落ちがしにくい特性のあるポリエステルキャンバス生地

商品の説明

ポーター ユニオン リュック 吉田カバン PORTER UNION
UNION(ユニオン) RUCKSACK | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
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