supreme シュプリーム backpack 15AW

商品の詳細

ブランド:シュプリームsupreme

カラー:ブラック



2015awニューヨークにて購入しました。

使用頻度は10回もなく、自宅保管してました。

シンプルなデザインです。

使用する機会がないので、お探しの方にお譲りします。





サイズ：Free

カラー：黒

素 材：ナイロン

生産国：中国製



縦：約48cm

横：約28cm

マチ：約16cm



耐久性に優れたCORDURA製を使用しているContourBackpackです。

フロントにBOXロゴのワッペンが刺繍されております。

フロント底部分に、Supremeのフルロゴの文字が刺繍されており、メインポケット以外にフロントに小ポケットが2つ、メッシュポケットが1つ付属しております。



使用感や、ロゴ上部分に若干白い汚れございますが、

その他は目立つ汚れはないかと思いますが

完璧を求める方はご遠慮下さい。