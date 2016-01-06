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supreme シュプリーム backpack 15AW
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￥6600税込
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商品の詳細
カラー:ブラック
2015awニューヨークにて購入しました。
使用頻度は10回もなく、自宅保管してました。
シンプルなデザインです。
使用する機会がないので、お探しの方にお譲りします。
サイズ：Free
カラー：黒
素 材：ナイロン
生産国：中国製
縦：約48cm
横：約28cm
マチ：約16cm
耐久性に優れたCORDURA製を使用しているContourBackpackです。
フロントにBOXロゴのワッペンが刺繍されております。
フロント底部分に、Supremeのフルロゴの文字が刺繍されており、メインポケット以外にフロントに小ポケットが2つ、メッシュポケットが1つ付属しております。
使用感や、ロゴ上部分に若干白い汚れございますが、
その他は目立つ汚れはないかと思いますが
完璧を求める方はご遠慮下さい。
商品の説明
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