エン　アヴァンス　フード付きコート

商品の詳細

ENAVANCE Italy製



新品タグ付き サイズ48



フード 取り外し不可

ライナー なし

定価 49500円(税込み)



イタリア発の比較的新しいブランドです。



肩幅 約46センチ(前側のみ)

身幅 約49.5センチ(前側のみ)

着丈 約82センチ(フード下より)



タグ付きですので、プレゼントにも最適かと思います。



弾力のある厚みのある生地感です。

チェック柄の配色やポジションがモダンです。



新品タグ付きではありますが、中古品扱いとなりますので、気になる方はご遠慮ください。



商品の品質状、返品はご遠慮頂きます。



どうぞ宜しくお願い致します。