- 当日発送
- 送料無料
エン アヴァンス フード付きコート
- 販売価格 ：
-
￥14006税込
- 獲得ポイント ：
- 484ポイント
サイズ
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
ENAVANCE Italy製
新品タグ付き サイズ48
フード 取り外し不可
ライナー なし
定価 49500円(税込み)
イタリア発の比較的新しいブランドです。
肩幅 約46センチ(前側のみ)
身幅 約49.5センチ(前側のみ)
着丈 約82センチ(フード下より)
タグ付きですので、プレゼントにも最適かと思います。
弾力のある厚みのある生地感です。
チェック柄の配色やポジションがモダンです。
新品タグ付きではありますが、中古品扱いとなりますので、気になる方はご遠慮ください。
商品の品質状、返品はご遠慮頂きます。
どうぞ宜しくお願い致します。
新品タグ付き サイズ48
フード 取り外し不可
ライナー なし
定価 49500円(税込み)
イタリア発の比較的新しいブランドです。
肩幅 約46センチ(前側のみ)
身幅 約49.5センチ(前側のみ)
着丈 約82センチ(フード下より)
タグ付きですので、プレゼントにも最適かと思います。
弾力のある厚みのある生地感です。
チェック柄の配色やポジションがモダンです。
新品タグ付きではありますが、中古品扱いとなりますので、気になる方はご遠慮ください。
商品の品質状、返品はご遠慮頂きます。
どうぞ宜しくお願い致します。
商品の説明
EN AVANCE フード付きコート grey- 夜型大型セレクトショップ AMERICAN DREAM名古屋
EN AVANCE フード付きコート grey- 夜型大型セレクトショップ AMERICAN DREAM名古屋
EN AVANCE フード付きコート grey- 夜型大型セレクトショップ AMERICAN DREAM名古屋
EN AVANCE フード付きコート grey- 夜型大型セレクトショップ AMERICAN DREAM名古屋
EN AVANCE（エン アヴァンス） | Kernel (カーネル)
EN AVANCE（エン アヴァンス） | Kernel (カーネル)
値引 新品未使用 EN AVANCE エンアヴァンセ フード付き コート kids ...
値引 新品未使用 EN AVANCE エンアヴァンセ フード付き コート kids ...
ain（アイン）【セット】ウール見え起毛ヘリンボーン フード付きダウン ...
ain（アイン）【セット】ウール見え起毛ヘリンボーン フード付きダウンママコート＆ベビーケープ
EN AVANCE（エン アヴァンス） | Kernel (カーネル)
【セール】フード付きショートコート(504254817) | アー・ヴェ ...
フード付き ウール ロングコート[品番：AZ000002130]｜and Me ...
ain（アイン）【セット】ウール見え起毛ヘリンボーン フード付きダウン ...
メンズ・ジャケット/アウター・その他のデイリーランキング
-
-
1
coachリュック
リュック/バックパック
￥9,000
-
-
-
-
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
その他
￥5,466
-
その他
￥2,480
-
その他
￥2,222
-
ポケモンカードゲーム
￥2,166
-
ポケモンカードゲーム
￥2,222
-