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エン　アヴァンス　フード付きコート

Esolid

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エン　アヴァンス　フード付きコート
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商品の詳細

ENAVANCE　　Italy製

新品タグ付き　　サイズ48

フード　　取り外し不可
ライナー　なし
定価　49500円(税込み)

イタリア発の比較的新しいブランドです。

肩幅　約46センチ(前側のみ)
身幅　約49.5センチ(前側のみ)
着丈　約82センチ(フード下より)

タグ付きですので、プレゼントにも最適かと思います。

弾力のある厚みのある生地感です。
チェック柄の配色やポジションがモダンです。

新品タグ付きではありますが、中古品扱いとなりますので、気になる方はご遠慮ください。

商品の品質状、返品はご遠慮頂きます。

どうぞ宜しくお願い致します。

商品の説明

エン　アヴァンス　フード付きコート
EN AVANCE フード付きコート　grey- 夜型大型セレクトショップ　AMERICAN DREAM名古屋
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